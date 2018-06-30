Glass filmi için ilk poster yayınlandı

17 Şubat 2017 yılında sinema severlerle buluşan ve başrolünde James McAvoy'ın bulunduğu Split (Parçalanmış) filminin devamı için ilk psoter yayınlandı.

Yayınlanan poster ile devam filminin adının Glass olacağını öğrenmiş oluyoruz. Bununla beraber filmin başrol kadrosunda resmen yıldızlar yer alıyor.

Split filminde gördüğümüz James McAvoy yerini korurken, Bruce Wills ve Samuel L. Jackson'da kadroya katılıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise M.Night Shyalaman oturuyor.

Posterde karakterlerin normal duruşları dışında yansımalarında ise filmlerde karşımıza çıkan, süper güçlü hallerini görüyoruz. Tabi filmin adından da anlaşıldığı gibi hikayenin kilit noktası Elijah Price yani nam-ı değer Mr. Glass olacak.

Glass filmi 18 ocak 2019'da gösterime girecek. Filmin ilk fragmanı ise muhtemelen San Diego Comic Con'da gösterilecektir.