Giroud'dan Beşiktaş açıklaması: Emeklilik yaşım gelmedi

Cenk Tosun'un Everton'a gitmesinin ardından forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta listenin başındaki isim Arsenalli Olivier Giroud. Arsenal'de forma şansı bulamayan 31 yaşındaki oyuncunun sezon sonu Londra temsilcisinden ayrılması beklenirken, Giroud ile en ciddi şekilde ilgilenen kulüp Beşiktaş.

Transferi gündemde olan Giroud'un menajeri oyuncusunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın transfer için nabık yokladığı 31 yaşındaki golcü için "Açıkçası Giroud, ne Beşiktaş ne de Çin kulüplerinin teklifleriyle ilgileniyor." yanıtını verdi.

31 yaşındaki oyuncunun menajeri, "Giroud henüz emeklilik yaşına gelmiş değil. Bu yüzden öncelikli olarak parayı düşünmüyor." ifadelerini kullandı.