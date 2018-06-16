Ghost of Tsushima çıkış tarihi - oynanış videosu

Sony Interactive Entertainment gerçekleştirdiği E3 2018 konferansında Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen Ghost of Tsushima'yı duyurdu.

PlayStation 4'e özel olarak geliştirilen oyun özellikle dövüş stili ve atmosferiyle oldukça ilgi çekici duruyor. Duyurulan oyunun 8 dakika uzunluğunda oynanış videosuda paylaşıldı.

Çıkış tarihi henüz açıklanmayan Ghost of Tsushima'nın senaryosu 1274 yılında Japonya'da Moğol istilasının zaman dilimini konu edinecek. Yayınlanan fragmanı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Çelik ve kılıç ustalığı; 1274'ün Japonya'sında geçen, Moğol ordusunun Tsushima Adasını ele geçirdiği bu büyük görevde hayatta kalabilmek için bunların ikisinde de ustalaşman gerekiyor. Kağan ve acımasız imparatorluğuna karşı adanın tek ümidi olan, bitap düşmüş bir samuray Jin'in rolünde oynayarak zırhını kuşan, katananı bile ve uzun yayını omzuna tak.

Cesur bir kişi bambu ormanlarının, gösterişli kalelerin ve çekici manzaraların arasında ilerleyerek karşı konulamaz ihtimallerle mücadele etmeli. Klasik samuray hikayelerinden esinlenen ihanet ve fedakarlık dolu, kanlı bir hikayedeki "Hayalet" olarak efsaneni yayabilir misin?