Gezi olayları davasında önemli isimler gözaltında

Geçtiğimiz yıl tutuklanan Osman Kavala soruşturması kapsamında bu sabah saatlerinde yeni bir operasyon dalgası yaşandı.

ANADOLU KÜLTÜR DERNEĞİ ÜYELERİ

Anadolu Kültür Derneği Başkan vekili Yiğit Ekmekçi ve dernek yöneticileri ile birlikte, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay gözaltına alındı. Gözaltı listesinde 20 kişinin olduğu kaydedilirken bu isimlerden 12'sinin gözaltına alındığı bildirildi.

GEZİ OLAYLARINI FİNANSE İDDİASI

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Taksimde yaşanan Gezi Parkı eylemleri dolayısıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltıların yapıldığı iddia edildi. Bu eylemleri finanse etmekle suçlanan Anadolu Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, geçtiğimiz yıl tutuklanmıştı.

Gezi Park olayları soruşturması ile ilgili ikinci dalga operasyonu yapıldı. Gözaltına alınan isimler arasında Bilgi Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ile bazı işadamları yer aldı.