Gezegenimiz 'İstila Altında'

Bu hafta vizyona girecek olan 'İstila Altında' son yılların en çok beğeni gören filmi olarak karşımıza çıkıyor. Bilim kurgu ve gerilim'in öne çıktığı filmde, uzaydan gelen istilacılara karşı Chicago şehrinde örgütlenen ve yer altına çekilen direnişçilerin kan donduran mücadeleleri ve insan unsurunun çelişkileri konu ediliyor.

Yönetmen: Rupert Wyatt

Oyuncular: John Goodman, Vera Farmiga, Ashton Sanders, Madeline Brewer, Machine Gun Kelly

Slogan: Artık Bu Gezegen Bizim Değil

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim

YapımYılı: 2018 (109 dk.)

Vizyon Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma

Senaryo: Rupert Wyatt, Erica Beeney

Yapımcı Firma: Abmlin Partners

Yapım Ülkesi: ABD

Orginal dil: İngilizce

Orginal Adı: Captive State

Dağıtıcı Firma: Chantier Films

Otoriterleşmeye karşı insanoğlunun direnişi:

Rise of the Planet of the Apes ve The Gambler filmlerinin yönetmeni Rupert Wyatt'ın son filmi Captive State, Chicago'da, dünyanın uzaylılar tarafından işgalinden 10 yıl sonrasında geçiyor. İnsanlar dünyanın kontrolünü geri almaya çalışırken işbirlikçilerle mücadele ediyor.

ÜÇ DALDA OSCAR ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Filmin başrollernide geçtiğimiz yılın en iyi filmlerinden biri olan ve En İyi Film dahil üç dalda Oscar ödülüne layık görülen Ay Işığı'nın genç Chiron'u Ashton Sander, Altın Küre ve Emmy ödülü Amerikalı oyuncu John Goodman ve Korku seansı ve Motel filmlerinden tanıdığımız Vera Farmiga rol alıyor. Oyuncu kadrosunda Jonathan Majors ve Madeline Brewer da yer alıyor.

MAYMUNLAR CEHENNEMİNDEN UZAYLI İSTİLASINA

Filmin yönetmen koltuğunda Maymunlar Cehhennemi: Başlangıç ile bilim kurgu türüne aşina olan yönetmen Rupert Wyatt oturuyor. Filmin senaryosunda da yönetmenle birlikte Erica Beeney imzası var.

DEV PRODÜKSİYON DEV BÜTÇE

Son derece pahalı bir prodüksiyon olarak beyaperde'de gösterilen film, genel değerlendirmelerde oldukça büyük beğeni kazandı. Robotik makinelerin ön plana çıktığı filmde bilim kurgu sevenler dijital tasarım ve uygulamalardan kendilerine fazlasıyla pay çıkartacaklar.