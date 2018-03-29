GetContact uygulamasından numaramı nasıl silerim?

GetContact çılgınlığı başkasının rehberinde numaranızın nasıl kaydedildi sorusuna yanıt veriyor. Kısa sürede on binlerce vatandaş tarafından indirilen GetContact uygulaması adeta sosyal medya fenomeni haline geldi. Uygulamanın popüler olmasının ardından GetContact güvenli mi? sorusu sorulmaya başlandı.

BTM (Bilgi Teknolojileri Kurumu) geçtiğimiz günlerde GetContack hakkında açıklama yayınladı. Açıklamada uygulamanın art niyetli kişiler tarafından kötü amaçlar için kullanılmaya müsait olduğu belirtildi. Gelişmelerin ardından harekete geçen BTK, GetContack ve 70 benzer uygulamaya erişim engeli getirdi. İşte ayrıntılar...

Mobil telefonlardan başkalarının rehberinde nasıl kayıtlı olduğunu öğrenme ve numara bulma imkanı sunan GetContact isimli uygulama ve benzerlerini kullanan kişinin rehberinde kayıtlı olan numara ve isimleri de kopyalayarak kendi veritabanına dahil ettiği belirlenmişti. BTK tarafından başlatılan inceleme sonrasında uygulama App Store ve Google Play Store'dan kaldırıldı.

BTK İSTEDİ

BTK GetContact'ın da aralarında bulunduğu 70 numara bul uygulamanın sitesine erişim engellenmesi talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Mahkemeye gönderilen talep dilekçesinde; “kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla” söz konusu uygulamalara erişim engeli getirilmesi istendi. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez, BTK'nın talebini üzerine 70 uygulamaya erişimin engellenmesine karar verdi. Kararda şöyle denildi:

“Hakimliğimizce yapılan inceleme sonucunda; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Ceza Kanunu'nun 136. maddesinde düzenlenen ‘Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçunun niteliği, 25 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun kararının kapsamı birlikte değerlendirildiğinde talebe konu internet adreslerinde bulanan program, uygulama, içerik veya diğer iletişim sistemleri kullanılarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi işlenmesi ve kaydedilmesinin söz konusu anlaşıldığından yasa gereğince suç işlenmesinin önlenmesi ve kişilerin can ve mal güvenliği ile Milli Güvenlik ve kamu düzenin korunması yönünde talebin kabulüne karar verilmiştir.”

GETCONTACT NEDİR?

GetContact uygulaması uygulamayı kuran kişilerin rehberindeki numaraları kendi havuzuna aktararak diğer sorgulama yapan kişilerle paylaşıyor. Rehber kopyalama sistemiyle, indirilen cihazdaki rehbere ve numaranıza ulaşan sistem bunları uygulamayı kullanan diğer kişilerle paylaşıyor. Uygulama mağazalardan indirildikten sonra telefon numarası girilerek üyelik işlemleri tamamlanıyor. Uygulama sayfasından sorgulama bölümünden veri tabanından bulunan numaralar sorgulanabiliyor. Özellikle özel hayatın gizliliği noktasında büyük sıkıntılar doğurabilecek olan sistemde numaranızın hangi kaynaklara ulaştığı da bilinmiyor.

GetContact numaranızı silme seçeneği de sunuyor ancak numara sistemden siliniyor mu yoksa sadece görünmez hale mi getiriliyor sorusunun cevabı verilmiyor. Ücretsiz bir uygulama olan GetContact ve benzeri diğer uygulamaların en büyük gelir yöntemleri arasında ise zaten toplanan bu veriler yer alıyor. Oldukça kolay olan GetContact numara silme işlemi için sisteme eklenen Unlist özelliğini kullanıyoruz. Bunun için ilk olarak uygulama içerisinden hesabınızı silmeniz gerekiyor.

GETCONTACT'TEN NASIL NUMARA SİLİNİR?

Uygulama içerisinde yer alan ayarlar sekmesine girin.

GetContact Hakkında sekmesine giriş yapın.

Hesap Ayarları sekmesine giriş yapın.

Hesabı sil seçeneğini seçin.

Bu işlemlerin ardından GetContact hesabınızı silmiş oluyorsunuz. Ancak numaranız hala sistemde yer almaya devam ediyor. Numaranızı GetContact rehberden silme içinse Unlist özelliğini kullanıyoruz.