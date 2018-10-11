Geneleve mahkeme kararıyla kayyum atandı

Geneleve mahkeme kararıyla kayyum atanması Türk filmi 'Döngel Kerhanesi'ni anımsattı. Adana merkezli çok sayıda ilde faaliyet gösteren fuhuş şebekesi Bursa'da düzenlenen operasyonla çökertildi. Mahkeme, şebekenin Adana'da işlettiği iki geneleve kayyum atanmasına karar verdi. Genelevde görev yapacak olan kayyumlar Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilecek.

Bursa Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şuba Müdürlüğü Ahlak Büro Ekipleri, başarılı bir operayona imza atarak Adana, Mersin ve İzmir gibi kentlerde faaliyet gösterne fuhuş şebekesini çökertti. Farklı kentlerden getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptıran şebeke Bursa'da çökertilirken, şebekenin merkezinin Adana olduğu anlaşıldı. Mahkeme, Adana'da bulunan iki geneleve kayyum atanmasına karar verdi.

Bursa Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri Adana, Mersin ve İzmir'den Bursa'ya getirdikleri kadınlara fuhuş yaptıran şebekeye 6 aylık takibin ardından operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. Çetenin, kadınları eskort siteleri üzerinden fuhuşa zorladıkları tespit edildi. Günlük 50 bin lira kazanan şebeke üyelerinin lüks bir hayat sürdüğü belirlendi. Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği de çete üyelerinin mal varlığına el konulması amacıyla soruşturma yaptı. Bursa 2'nci Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla çeteye ait 16 lüks araç, 10 ev ile arsa ve şirket olmak üzere 3 milyon 298 bin değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

KAYYUMLARI VERGİ DAİRESİ GÖREVLENDİRECEK

Çetenin işlettiği Adana'daki 2 geneleve de kayyum atanmasına hükmedildi. Kararda, “2 gayrimenkulün Sosyal Konut (Genelev) olduğu, (her ne kadar şüphelinin adına kayıtlı olsa da üçüncü şahsa kiralanmış olabileceği hususunun atanan kayyum tarafından değerlendirilmesi), kayyum olarak görevlendirilmesi yapılacak olan kişilerin ilgili ilin Vergi Dairesi Başkanlığı'nca görevlendirilmesi” denildi.

‘DÖNGEL KARHANESİ' FİLMİNİ ANIMSATTI

Mahkeme kararıyla 2 geneleve kayyum atanması, Metin Akpınar'ın başrolünü oynadığı ‘Döngel Karhanesi' sinema filmini akla getirdi. Filmde, genelev olan işletmeye Ankara'dan atama yapılması ve atamanın ardından genelevin yüksek kâr elde etmesi konu ediliyordu.