Genel Sağlık Sigortası'nda Gelir Tespiti için son gün 30 Kasım

Genel Sağlık Sigortası'nda gelir tespiti için son haftaya girildi. GSS kapsamında olan gençlerin, gelir tespiti işlemleri için 30 Kasım'a kadar SGK'ya başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan TESK Başkanı Palandöken, “Genel sağlık sigortasına tabii olan gençlerimiz 30 Kasım'a kadar gelir testlerini yaptırmayı unutmamalı” dedi.

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların bağlı bulundukları sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurarak gelir tespiti yaptırmaları zorunlu. Aksi durumda her ay devlete belli bir miktar borçlanan vatandaşlar, ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor.

30 KASIM SON TARİH

“Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız, ne kadar prim ödeyeceklerini belirlemek için 30 Kasım'a kadar ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmayı unutmamalı. Özellikle torba yasa ile genel sağlık sigortası prim borcunu yapılandıranların gelir testine başvurması gerekli. Bu önemli testi yaptırmak için kalan sayılı günleri gençlerimiz iyi değerlendirmeli ve zamanlarını boşa harcamamalılar.”