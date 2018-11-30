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Gençlerin selfie kavgasında kan döküldü
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Asayiş - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Gençlerin selfie kavgasında kan döküldü

Adana'da parkta selfie çeken gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 16 yaşındaki iki genç, tartıştığı diğer iki genci bıçaklayarak öldürdü.

Adana Çukurova'da bir parkta fotoğraf çeken 20 yaşındaki İlyas Can ile 17 yaşındaki Muhammed Furkan Birkaç, yanlarına gelen iki genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 16 yaşlarında olduğu öğrenilen iki saldırganın, 'burası bizim semtimiz burada fotoğraf çekemezsiniz' diyerek iki genci öldürdüğü öğrenildi.

Olay, 17 Kasım'da Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki Yalçın Park meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşı İlyas Can ile parka gelen Muhammed Furkan Birkaç, burada oturduktan sonra fotoğraf çektirmek istedi. Bir süre sonra iki arkadaşın yanına gelen kimliği belirsiz kişiler, 'Burası bizim mekanımız, bizim semtimiz burada fotoğraf çekinemezsin' dedi. Çıkan sözlü tartışmanını büyümesi üzerine saldırganlar Birkaç ve Can'ı bıçakladı. Yaralanan iki arkadaş, çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Birkaç, tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesi'nde 2 gün sonra yaşamını yitirdi, Can ise tedavisini ardından taburcu edildi.

16 YAŞINDA KATİL OLDULAR

Olayın ardından, Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı Can'ın ifadesini alan ekipler saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelilin eşkallerini aldı. Ekipler daha sonra olayın meydana geldiği parkın çevresinde 100 güvenlik kamerasını inceledi. Verilen eşkal doğrultusunda çalışma yapan polisler şüphelilerin 16 yaşındaki M.S. ve A.T. oluğunu saptadı. Ekipler, yaşı küçük olan şüphelileri evlerinde yakaladı. Çoçuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.T. tutuklandı, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 


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