Son yıllarda gençler arasında makyaj trendi giderek daha erken yaşlara iniyor. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle, ergenlik dönemine giren gençler arasında makyaj yapma isteği artıyor. Ancak uzmanlar, bu trendin olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.

Makyaj yapmanın yaygınlaştığı yaş aralığı, geçmiş yıllara göre belirgin bir şekilde düştü. Artık 12 ila 15 yaş arasındaki gençlerin makyajla tanıştığı sıkça görülüyor. Bu durum, hem psikolojik hem de fiziksel olarak olumsuz sonuçlara neden olabilir.

Psikologlar, ergenlik dönemindeki gençlerin kimlik arayışı içinde olduklarını ve dış görünüşlerine fazlasıyla önem verdiklerini belirtiyor. Makyaj yapmanın, gençlerin özgüvenini artırma amacıyla sıklıkla tercih edildiğini ifade ediyorlar. Ancak bu durum, gençlerin doğal güzellik algısını bozabilir ve makyaja bağımlılık geliştirmelerine neden olabilir.

Dermatologlar ise makyajın cilt sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Özellikle ergenlik dönemindeki ciltlerin hassaslığı göz önüne alındığında, düzenli makyaj kullanımının cilt problemlerini artırabileceğine işaret ediyorlar. Ayrıca, uygun olmayan makyaj ürünleri kullanımının alerjik reaksiyonlara ve ciltte kalıcı hasarlara yol açabileceğini vurguluyorlar.

Ebeveynlerin de bu konuda dikkatli olmaları gerektiği belirtiliyor. Gençlerin makyaj kullanımıyla ilgili sınırlarının belirlenmesi ve sağlıklı bir şekilde bilinçlendirilmesi önem taşıyor. Ayrıca ebeveynler, çocuklarına doğal güzelliklerini kabul etmeleri ve özgüvenlerini doğal yollarla artırmaları konusunda destek olmalıdırlar.

Uzmanlar, makyajın sadece dış görünüşü değiştirmekle kalmayıp, gençlerin ruh sağlığına da etki edebileceğini vurguluyor. Bu nedenle gençlerin makyaj kullanımı konusunda bilinçli ve sağlıklı bir yaklaşım benimsemeleri gerektiği üzerinde duruluyor.