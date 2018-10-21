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Genç Recep Tayyip Erdoğan muhtar adayı oldu
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Politika - - Editör: Sefa Koçak

Genç Recep Tayyip Erdoğan muhtar adayı oldu

Gölcüklü Recep Tayyip Erdoğan, mahallesinden muhtar adayı oldu. Cumhurbaşkanı'yla aynı adı taşıyan genç muhtar adayı siyaset atılmak için istekli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı adı taşıyan Gölcüklü Recep Tayyip Erdoğan isimli genç, mahallesinden muhtar adayı oldu. Gölcük'ün Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan isimli genç, muhtar adayılığını açıklarken ilerleyen yıllarda siyasete girmek istediğini söyledi.

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Gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Dumlupınar mahallesinde adı Recep Tayyip Erdoğan olan 20 yaşındaki bir genç, muhtarlığa adayığını koydu. Muhtarlık kurumunun Cumhurbaşkanı Erdoğa ile birlikte yeniden eski önemine kavuştuğuna dikkat çeken genç Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın gençlere ve muhtarlara verdiği önem sebebiyle ben de muhtar adayı olmaya karar verdim. Şu anda 20 yaşındayım. Planlar ve projelerden şu anda bahsetmemizin doğru olmayacağını düşünüyorum ama gerek belediyede gerek kamusal alanlarda seçilmem halinde mahallemizi bir genç olarak en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum" dedi.

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ERDOĞAN'IN İBB BAŞKANI OLDUĞU DÖNEMDE DOĞDU

1998 doğumlu genç, Cumhurbaşkanı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde babasının kendisine Recep Tayyip Erdoğan ismini verdiğini söyledi. Ailesinin Cumhurbaşkanı'nı çok sevdiğini ifade eden genç Erdoğan, ismi nedeniyle günlük hayatta zorluklar ve yanlış anlaşılmalar yaşadığını anlattı.

Günlük hayatta isminden dolayı ilginç olaylar ve yanlış anlaşılmalar yaşadığını da anlatan Muhtar Adayı Erdoğan, "Bir seferinde İzmit'ten Gölcük'e dönerken trafik kazası geçirdik. Hastaneye gittiğimizde oradaki polis benim ismimi telsizden anons edemeyeceğini söyleyerek kendi şahsi cep telefonuyla üstlerini aradı. İsmim Cumhurbaşkanımız ile aynı olduğu için telsiz anonsunda yanlış anlaşılmaya sebep olabileceğini söyledi bana. Biz yurtdışına çok sık gidip geliyoruz. Özellikle Almanya'ya gittiğimde yeşil pasaportum olmasına rağmen, yani vize olmadan sadece pasaport ile giriş çıkış yapabilmem gerekirken, Alman polisler sürekli bana zorluk çıkartıyorlar. Bunun da yine ismimden kaynaklandığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


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