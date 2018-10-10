Genç oyuncu Hazar'dan aşk pozları

Son yıllarda film festivallerinde aldığı ödüllerle kendinden söz ettiren genç oyuncu Hazar Ergüçlü, bir süredir birlikte olduğu yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile birlikte görüldüğü selfieleri sosyal medyada paylaştı.

ARALARINDA 19 YAŞ FARK VAR

Geride bıraktığımız Eylül ayının başlarında magazin gazetecilerinin karşısına çıkarak aşklarını ilan eden Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü, aralarındaki 19 yaş farka rağmen aşklarını dolu dizgin yaşamayı sürdürüyor.

TAKİPÇİLERİYLE POZLARINI PAYLAŞTI

Son olarak Onur Ünlü sosyal medya hesabından bir video paylaşımında bulunmuş ve aralarındaki samimiyeti gözler önüne sermişti. Bu defa da Hazar Ergüçlü''den bir paylaşım geldi. Ergüçlü bir otomobil içinde çekilmiş selfielerini takipçileriyle yoruma kapalı bir şekilde paylaştı.