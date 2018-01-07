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Gelecek hafta sonu havalar çok farklı olacak
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Yaşam - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Gelecek hafta sonu havalar çok farklı olacak

Türkiye Pazar sabahına bahardan kalma bir günle uyandı, yurdun genelinde mevsim nomallerinin çok üzerinde ve güneşli bir hava hakim. Ancak son dakika verilerine göre hava 13 Ocak’tan aniden soğuyacak ve mevsim normallerinin altına inecek.

Türkiye Pazar sabahına bahardan kalma bir günle uyandı, yurdun genelinde mevsim nomallerinin çok üzerinde ve güneşli bir hava hakim. Ancak son dakika verilerine göre hava 13 Ocak'tan aniden soğuyacak ve mevsim normallerinin altına inecek.

HAFTAYA SOĞUK HAVA HABERLERİ GELİYOR

 

Soğuyan havayla beraber kar ihtimalide de görünüyor. Kışın kendini iyiden iyiye hissettireceği soğuk haberleri ise ertesi haftaya kalacak.

KIŞ NE ZAMAN GELECEK?

Türkiye hiç alışık olmadığı bir Ocak ayı geçiriyor. Güneşli bir Pazar sabahına uyanan vatandaşlar “Kış ne zaman gelecek?” sorusunu soruyor.

Son dakika verilerine göre hava sıcaklıkları bir süre daha mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Önümüzdeki hafta sonuna kadar güneşli bir hava yurda hakim olacak ancak gelecek hafta sonu kış geri dönecek.

BAHAR AYI GİBİ OCAK

Aralık ayının son haftasından beri devam eden mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta da sürecek.

Hafta boyu İstanbul'daki hava sıcaklıkları 12 derece dolaylarında hissedilecek, yer yer sis ve pus hadisesi görülebilir.

İzmir ise adeta baharı yaşıyor, hava sıcaklıkları 18 derece civarlarında olacak, güneşli bir hava bekleniyor.


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