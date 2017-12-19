Geçmek bilmeyen öksürüğün altında bu hastalıklar yatıyor olabilir

İnatçı öksürüğün ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğini vurgulayan uzmanlar, uykusuzluk, baş dönmesi, kusma, idrar kaçırma ve kaburga kırıklarının öksürüğü tetikleyebileceğini vurguluyor.

Öksürüğün akut, subakut ve kronik olarak adlandırılan 3 evresi olduğunu belirten uzmanlar, basit bir üst solunum yolları enfeksiyonundan sonra ortaya çıkan öksürüğün 1 - 2 hafta içerisinde geçmesi gerektiğini paylaşmakta fayda görüyor. Söz konusu akut evrelerin üç haftadan uzun sürüyorsa mutlaka altında yatan sebebin araştırılmasını tavsiye eden uzmanlar, öksürüğün aslında zararlı bir durum değil aksine savunma mekanizması olduğunu paylaşıyor.

Özellikle sigara içmeyen, kronik bir akciğer hastalığı bulunmayan, kişilerde öksürüğün 3 sebebi olabileceğini hatırlatan uzmanlar, bunların astım, reflü ve kronik geniz akıntısı olduğunu paylaşıyor.

Sigara içenlerde zaten öksürüğün sık sık gözlemlenen bir durum olduğunu dile getiren uzmanlar, genellikle bu nedenle sigara içenlerdeki şikayetlerin önemsenmediği bu nedenle de akciğer kanseri gibi hastalıkların geç teşhis edildiğini ifade ediyor.

Uzmanlar kalp yetmezliği, bronşektazi ve akciğer büzüşmesi gibi hastalıkların da geçmek bilmeyen öksürüğün altında yatan sebepler arasında olduğunu belirtiyor.

Özellikle sırt üstü yatıldığında öksürülüyor, nefes darlığı ortaya çıkıyor, yüzde gözde, bacaklarda şişme meydana geliyorsa akla kalp yetmezliğinin gelmesi gerektiğini işaret eden uzmanlar, öksürükle birlikte uzun süreli balgam çıkarma, balgamda kan, hırıltılı solunum ve nefes darlığının da bronşektaziyi işaret ettiğini hatırlatıyor.