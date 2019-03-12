Gebze-Halkalı Demir Yolu Hattı Açılıyor

Asya yakasındaki Ayrılık Çeşmesi'nden Gebze'ye 43,8 kilometre, Avrupa yakasından da Kazlıçeşme'den Halkalı'ya 19,2 kilometre olmak üzere toplam 63 kilometre uzunluğundaki demir yolu hattı hizmete açılıyor.

Gebze-Halkalı Tren Hattı'nın İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracağını ve bu hattaki 440 vagondan 300'ünün ülkemizde üretilmiş olmasıyla iftihar ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hattın günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacağını ifade etti.

Yapımında yaklaşık 8,5 milyar lira harcanan Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nın açılış töreninde açıklamalarda bulunan Erdoğan: "İstanbul'u dünyanın en çok ziyaret edilen şehirler listesinde, 8.likten ilk sıralara çıkarmakta kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nın, Londra'dan Pekin'e kadar uzanacak olan Demir İpek Yolu'nun İstanbul etabını oluşturduğunu belirtti.