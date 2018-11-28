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Gebze'de viyadük faciası: 3 işçi öldü 1 işçi yaralandı
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Gebze'de viyadük faciası: 3 işçi öldü 1 işçi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapımına devam edilen Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7 No'lu viyadüğünde meydana gelen göçük nedeniyle, beton altında kalan 4 işçiden 3'ünün cansız bedenine ulaşılırken, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Türkiye sabah saatlerinde Gebze'den gelen viyadük faicası haberiyle sarsıldı. Sabah saat 10.55 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze kısmında yapımına devam edilen 7 No'lu viyadükte büyük bir gürültüyle çökme meydaba geldi. Çökme sırasında beton blok üzerine bulunan 4 işçi, yaklaşık 30 metreden zemine düşerek beton blokun altında kaldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, AKUT ve 112 Acil Servis ekipleri gün boyu yürüttükleri kurtarma çalışmaları neticesinde enkaz altında kalan 4 işçiye ulaştı.

Viyadük faciasında beton enkazının altında kalan 4 işçiden 3'ünün cansız bedenine ulaşılırken, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı. Kurtarılan işçinin adının Kamil Öztürk olduğu öğrenildi. Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

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İŞÇİLER BETON BLOKUN ALTINDA KALDI

Kocaeli Valiliği, viyadükte meydana gelen çökmenin nasıl gerçekleştiğine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İlimiz sınırları içinde devam etmekte olan Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları esnasında Gebze Tavşancıl kesiminde Osmangazi Köprüsüne yakın bir noktada yapılmakta olan viyadüğe 2. kademe beton dökülürken beton bloğun ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düşmesi sonucu iş kazası meydana gelmiştir" denildi. 

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2 CUMHURİYET SAVCISI OLAYI SORUŞTURACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşanan kaza ile ilgili iki müfettiş görevlendirdiğini ve olayla ilgili incelemenin başlatıldığını duyurdu.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazayla ilgili soruşturma açıldığı ve konuyla ilgili iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi.

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YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Gebze 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce, viyadük çalışmaları sırasında beton bloğun düşmesi sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yayın yasağı kararı verildi.


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