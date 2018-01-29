Gebeliği engelleyen faktörler neler

Yapılan bilimsel araştırmalar daha uzun süre doğum kontrol hapı kullananların daha kısa doğum kontrol hapı kullananlara göre daha kolay ve erken hamile kaldığını ortaya koyuyor.

Özellikle bu bağlamda 18 ile 40 yaş aralığındaki 3 bin 727 kişi üzerinde gerçekleşen ve Human Reproduction Dergisi'nde yayınlanan çalışmayı örnek olarak gösteren uzmanlar, doğum kontrol haplarının kullanım süresinin hamileliğin oluşumunu olumsuz yönde etkilemediğini vurguluyor.

21 yaşından önce hap kullanmaya başlayanlar, daha ileri yaşlarda hap kullanmaya başlayanlardan daha zor gebe kalmaktadır. 21 yaşından önce hap kullananlarda, zeminde daha ciddi problemler olduğu için, hap bırakıldıktan sonra bu sorunlar tekrar ortaya çıkmakta ve gebe kalmaları zorlaşmaktadır.

Peki ama gebe kalmayı hangi faktörler etkiliyor?

Uzmanlar doğum kontrol hapını bırakan kadınların genel sağlığında değişiklikler yaşandığını işaret ediyor. Özellikle troid fonksiyonları, PCOS ve hipofiz bezi hastalıklarının söz konusu halinde gebe kalma sürecinin de etkileneceğini hatırlatan uzmanlar, aşırı kilo veya aşırı zayıf olmanın da etkilediğini vurgulamalıyız.

Tıkalı tüplerin, endometriosis ve pelvik enfeksiyonların da gebe kalmayı engelleyebileceğinin üzerinde duran uzmanlar, erkeklerin sperm sayısının düşüklüğünün bu süreç için önemli bir tesiri bulunduğunu ifade ediyor.

Gebe kalmak isteyen çiftlerin mutlaka 2-3 günde bir seks yapması gerektiğini de savunan uzmanlar, gebelik olasılığının 35 yaş sonrasında azaldığını işaret ediyor. Bir yıl korunmadan seks yapan 19-26 yaş aralığındaki kadınlarda gebelik olasılığı yüzde 92 iken, 35-39 yaş aralığında bu oran yüzde 82'dir.

Sonuç olarak, gebe kalabilmek bir çok faktörle alakalı bir durumdur. Hap kullanmayı bırakmak en önemli adımdır. Ama bu kararı verirken vücut sağlığınızın uygun durumda olması çok önemlidir.

Sağlıklı bir gebelik için; vitamin ve folik asit desteği, sigaranın bırakılması, alkol kullanımından kaçınmak, stresi minimumda tutmak önemlidir.