İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında, aralarında yardım bekleyen sivillerin de bulunduğu en az 41 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Gazze’nin kuzeyindeki Şüheda Kavşağı yakınında insani yardım umuduyla bekleyen siviller, İsrail ordusunun hedefi oldu.

Nusayrat’tan Deyr el-Belah’a: Saldırılar birçok bölgeyi vurdu

Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Avde Hastanesi yetkilileri, saldırıda hayatını kaybeden 23 kişinin cenazelerinin ve onlarca yaralının hastaneye ulaştırıldığını bildirdi.

Filistin Kızılayı, Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir evin İsrail savaş uçaklarınca bombalanması sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Cenazeler, Aksa Şehitleri Hastanesi’ne götürüldü.

İHA saldırıları sivilleri hedef aldı

Şifa Hastanesi çevresinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 2 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiye Mahallesi’nde yine İHA ile gerçekleştirilen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Han Yunus’ta çocuk can verdi

İsrail’in Han Yunus kentindeki Sunniyye Camisi yakınında sivillerin hedef alındığı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıca Han Yunus'un kuzeyindeki sanayi bölgesi yakınında açılan ateş sonucu 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Sivil kayıplar artıyor

Gazze genelinde saldırılar aralıksız sürerken, sivil can kayıpları her geçen gün artıyor. Uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen, bölgede insani yardım bekleyen siviler de saldırıların hedefi olmaya devam ediyor.