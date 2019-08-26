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Gazişehir Gaziantep ilk galibiyetini aldı
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Gazişehir Gaziantep ilk galibiyetini aldı

Süper Lig 2. hafta kapanış maçında Gazişehir Gaziantep takımı Gençlerbirliği'ni 4-1 yendi.

Süper Lig 2. hafta kapanış maçında Gazişehir Gaziantep takımı Gençlerbirliği'ni 4-1 yendi.

Süper Lig'in 2. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Karşılaşma 4-1 Gazişehir Gaziantep'in üstünlüğü ile sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Kayode (2), Güray Vural ve Oğuz Ceylan kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü Berat Özdemir'den geldi.

Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz ve Pierre Polomat kırmızı kart gördü. Gazişehir önümüzdeki hafta Sivasspor'a konuk olacak. İlk 2 haftayı puansız kapatan Gençlerbirliği ise sahasında Başakşehir'i konuk edecek.


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