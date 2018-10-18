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Gazeteciye 'Lan' diyen MHP'li Enginyurt'tan ilginç savunma
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Politika - - Editör: Sefa Koçak

Gazeteciye 'Lan' diyen MHP'li Enginyurt'tan ilginç savunma

Meclis'te düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin İş Bankası'yla ilgili sorduğa soruya, 'İş Bankası'nda hissen mi var lan?' diye yanıt veren MHP'li Enginyurt, 'Lan demedim, La dedim' diyerek kendini savundu.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis'te düzenlenen basın toplantısında kendisine soru soran bir gazeteciye 'lan' diye hitap ederek yanıt vermişti. Gazetecini rahatsızlık duyduğu 'lan' ifadesi sonrası gerilen ortamı yumuşatmak için özür dilemişti. MHP'li Enginyurt Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'a konuştu.

Meclis'te gazeteciyle yaşanan 'lan' polemiğine ilişkin konuşan MHP'li Enginyurt, "Lan demedim, la dedim" diyerek kendini savunurken, 'la' kavramı bizim oralarda hakaret içermeyen bir hitap şeklidir dedi.

Enginyurt'un, 11 Ekim'deki bir basın toplantısında kendisine soru soran gazeteciye "İş Bankası'nda hissen mi var lan" diyerek karşılık verdiği medyaya yansımıştı.

 LAN AYRI LA AYRI

— Ben gayriihtiyari ‘İş Bankası'nda hisse senetlerin mi var la?' dedim.‘La' kavramıyla ‘lan' kavramı birbirinden ayrıdır. ‘La' kavramı bizim Ordu ve Karadeniz'de ‘Buraya gel la', ‘Neredeydin la' gibi bağlaç anlamında hiçbir hakaret içermeyen yöresel bir ifadedir.

Enginyurt ayrıca muhatap olduğu gazetecinin söz konusu ifadeler nedeniyle rahatsız olduğunu hissetttiği için hayatında ilk defa özür dilediğini söyledi.

 

 


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