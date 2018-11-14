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Game of Thrones final sezonu çıkış tarihi belli oldu
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Dünya - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Game of Thrones final sezonu çıkış tarihi belli oldu

Dünyanın en çok izlenen dizisi Game of Thrones'un final sezonu çıkış tarihi resmen belli oldu. Yapımcı HBO, dizinin finalini yayınladığı video ile duyurdu.

Merakla beklenen Game of Thrones'un final sezonu için resmi açıklama geldi. Son sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dev yapımın 8. sezonunun tanıtım videosu paylaşıldı. Gelmiş geçmiş en büyük yapımlar arasında gösterilen Game of Thrones'un final sezonu Nisan 2019'dan itibaren gösterime girecek. 

Büyük savaşa hazırlanan Westeros'ta final sezonunun bir çok savaşa sahne olması bekleniyor. Duvar'ı aşan ölüler ordusu Winterfell'e doğru ilerleyişini sürdürüken Jon Snow ve Daenerys Targaryen'ın bu savaştaki müttefikleri kim olacak? Yaşayanlar ve ölüler arasındaki son büyük savaşın galibi kim olacak? King's Landing'de tahta kim çıkacak? Bütün soruların yanıtı Game of Thrones 8. sezonda yanıt bulacak.

Game of Thrones'un sekizinci ve final sezonu önceki sezonlardan farklı olarak altı bölüme sahip olacak. David Benioff geçtiğimiz sene “Başlangıcından beri 70 saatlik bir film gibi olmasını istedik. Şimdi ise 73 saat olacak gibi görünüyor ancak giriş, gelişme ve sonuç olarak kesinlikle birbirleriyle bağlantılılar” demişti.

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