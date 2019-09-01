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Galatasaraylı taraftarlar Falcao'yu bekliyor
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Galatasaraylı taraftarlar Falcao'yu bekliyor

Galatasaraylı taraftarlar Falcao'yu beklemeye başladı. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali tıka basa doldu.

Galatasaraylı taraftarlar Falcao'yu beklemeye başladı. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali tıka basa doldu.

Galatasaray, Radamel Falcao'ya kavuşuyor. Radamel Falcao'yu taşıyan uçağın, saat 19:30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inmesi bekleniyor.

Sarı kırmızılı taraftarlar da Yeşilköy'de bulunan Havacılık Terminali'ni tıka basa doldurdu. Yaklaşık 3 bin Galatasaray taraftarı meşaleler yakıp marşlar söyleyerek Yeşilköy'ü karnaval alanına çevirdi. Sarı-kırmızılı taraftarların, transferde yoğun mesai harcayan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'a da tezahüratlar yapması dikkatlerden kaçmadı.


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