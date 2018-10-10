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Galatasaray yerli yıldızla sözleşme uzatıyor
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Galatasaray yerli yıldızla sözleşme uzatıyor

Galatasaray'da yönetim son haftaların formda ismi Serdar Aziz ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladı. Yıldız oyuncuya 3 yıllık yeni sözleşme öneren yönetim, 27 yaşındaki oyuncudan yanıt bekliyor.

Galatasaray'da defansın sigortası Serdar Aziz'e yönetimden yeni sözleşme sürprizi. Yıldız oyuncunun takımda gösterdiği performanstan memnun olan yönetim, 27 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık yeni sözleşme önermeye hazırlanıyor. 

Bursaspor altyapısında yetiştikten sonra Temmuz 2016'da Galatasaray' tranfser olan Serdar Aziz, özellikle bu sezon gösterdiği performansla Terim'in değişmez ismi oldu. Maicon'un formsuzluğu sırasında defansın 1 numaralı ismi olan Serdar Aziz, Milli Takım'da da Lucescu'nun en güvendiği isimlerden.

3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Son iki sezonda gösterdiği performansla takımın değişilmez isimlerinden biri olan Serdar Aziz için düğmeye basıldı... Yönetim, 2020 yılında sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldızla devre arasında masaya oturacak ve 3 yıllık teklif yapacak. Serdar'ın yapılacak teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

 


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