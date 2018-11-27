Galatasaray tur biletini Moskova'da arıyor

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yer alan Galatasaray, bu sezon Avrupa'daki en kritik maçına çıkıyor. D Grubu'nde 4 puanla 3. sırada yer alan temsilcimiz, üst tura çıkma iddiasını sürdürmek için Lokomotiv Moskova karşısında mutlak galibiyet elde etmek zorunda. D Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 3-0 ile geçen Galatasaray, Moskova'ya Emre Akbaba, Belhanda ve Sinan Gümüş'ten yoksun gitti.

Temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile yarın akşam karşı karşıya geliyor. RZD Arena'da oynanacak mücadele öncesi Rusya'ya hareket eden temsilcimiz burada bir antrenman gerçekleştirecek. Saat 20.55'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

D Grubu'nda oynadığı 4 maçtan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı yenerek, Porto'nun Schalke karşısında galip gelmesini bekleyecek. Grupta son sırada bulunan ve üst tur iddiası kalmayan Rus temsilcisinin ise henüz puanı bulunmuyor.

KAZANMAKTAN BAŞKA SEÇENEK YOK

Galatasaray'ın gruptan çıkma iddiasını sürdürmesi için Lokomotiv Moskova maçından galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Porto'nun 10 puanla birinci, Schalke 04'ün ise 8 puanla ikinci sırada yer aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, yarın kayıp yaşaması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma şansını yitirecek.

Öte yandan sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında elde edeceği galibiyet ya da beraberlikte, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı garantileyecek.

3 FUTBOLCU KADRODA YOK

Galatasaray'da sakatlıkları olan 3 futbolcu, Lokomotiv Moskova maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Sinan Gümüş ile ameliyat edilen Emre Akbaba, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.