Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Galatasaray süper yeteneği için servet isteyecek
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Galatasaray süper yeteneği için servet isteyecek

Fatih Terim'in Galatasaray'a son hediyesi Ozan Kabak'ın bonservis bedeli belli oldu. 18 yaşındaki süper yeteneğin serbest kalma ücreti 30 milyon euro olarak belirlendi.

Galatasaray altyapısından yetişen 18 yaşındaki yıldız adayı Ozan Kabak, performansıyla göz kamaştırıyor. Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasına giren 2000 doğumlu Ozan Kabak ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan Galatasaray yönetimi genç yıldız adayının serbest kalma ücretini 30 milyon euro olarak belirledi.

Galatasaray ile 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ozan Kabak, ligde ve Avrupa'da gösterdiği başarılı performansla şimdiden Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı. Ozan'ı bırakmak istemeyen Fatih Terim, 18 yaşındaki savunmacıyla şimdiden masaya oturulmasını istedi.

OZAN'IN SÖZLEŞMEYİ İMZALAMASI BEKLENİYOR

Galatasaray'dan 220 bin lira alan Ozan Kabak'ın ise hiçbir şart sunmadan sözleşme teklifini kabul edeceği iddia edildi.

Inter, Sevilla, Roma ve Borussia Dortmund gözlemcilerinin takibinde olan Ozan Kabak için Manchester City'nin de devreye girdiği belirtildi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran İbrahim Kendirci ne kadar kazandı?
Koeman, Trabzonspor deplasmanına iddialı çıkıyor
Yıldız Tilbe sahnede çileden çıktı
Galatasaray süper yeteneği için servet isteyecek
Beşiktaş'ın savunması düştü
ABD'de Black Friday çılgınlığı dondurucu soğuk dinlemedi
Anaokulunda öz yeğenine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı
Fenerbahçe müzesinden kupa çalan Trabzonspor taraftarının cezası belli oldu
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
-
Çok Okunanlar
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
Fenerbahçe 2-0 Anderlecht MAÇ ÖZETİ ve goller izle
Fenerbahçe 2-0 Anderlecht MAÇ ÖZETİ ve goller izle
Mehmetçik Münbiç'te conilerle ortak devriyede
Mehmetçik Münbiç'te conilerle ortak devriyede
KPSS ortaöğretim 2018 sınav sonuçları açıklandı - KPSS Tercihleri ne zaman yapılacak?
KPSS ortaöğretim 2018 sınav sonuçları açıklandı - KPSS Tercihleri ne zaman yapılacak?
İnsanlık sınıfta kaldı; Yemen açlıkla pençeleşiyor
İnsanlık sınıfta kaldı; Yemen açlıkla pençeleşiyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Son Haberler
Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran İbrahim Kendirci ne kadar kazandı?
Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran İbrahim Kendirci ne kadar kazandı?
Koeman, Trabzonspor deplasmanına iddialı çıkıyor
Koeman, Trabzonspor deplasmanına iddialı çıkıyor
Yıldız Tilbe sahnede çileden çıktı
Yıldız Tilbe sahnede çileden çıktı
Galatasaray süper yeteneği için servet isteyecek
Galatasaray süper yeteneği için servet isteyecek
Beşiktaş'ın savunması düştü
Beşiktaş'ın savunması düştü
ABD'de Black Friday çılgınlığı dondurucu soğuk dinlemedi
ABD'de Black Friday çılgınlığı dondurucu soğuk dinlemedi
Anaokulunda öz yeğenine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı
Anaokulunda öz yeğenine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı
Fenerbahçe müzesinden kupa çalan Trabzonspor taraftarının cezası belli oldu
Fenerbahçe müzesinden kupa çalan Trabzonspor taraftarının cezası belli oldu
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Pakistan'da art arta canlı bomba saldırıları
Pakistan'da art arta canlı bomba saldırıları
Peruk takarak lüks semtlerde hırsızlık yaptılar
Peruk takarak lüks semtlerde hırsızlık yaptılar
Evi terk etmek isteyen eşine pompalı tüfekle saldırdı
Evi terk etmek isteyen eşine pompalı tüfekle saldırdı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji