Galatasaray süper yeteneği için servet isteyecek

Galatasaray altyapısından yetişen 18 yaşındaki yıldız adayı Ozan Kabak, performansıyla göz kamaştırıyor. Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasına giren 2000 doğumlu Ozan Kabak ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan Galatasaray yönetimi genç yıldız adayının serbest kalma ücretini 30 milyon euro olarak belirledi.

Galatasaray ile 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ozan Kabak, ligde ve Avrupa'da gösterdiği başarılı performansla şimdiden Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı. Ozan'ı bırakmak istemeyen Fatih Terim, 18 yaşındaki savunmacıyla şimdiden masaya oturulmasını istedi.

OZAN'IN SÖZLEŞMEYİ İMZALAMASI BEKLENİYOR

Galatasaray'dan 220 bin lira alan Ozan Kabak'ın ise hiçbir şart sunmadan sözleşme teklifini kabul edeceği iddia edildi.

Inter, Sevilla, Roma ve Borussia Dortmund gözlemcilerinin takibinde olan Ozan Kabak için Manchester City'nin de devreye girdiği belirtildi.