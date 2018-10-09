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Galatasaray Senegalli oyuncu için bastırıyor
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Galatasaray Senegalli oyuncu için bastırıyor

Ocak ayında forvet transeri için mesaiye devam eden Galatasaray'da Senegalli yıldız Oumar Niasse için girişimlerini hızlandırıyor.

Forvet hattında Eren Derdiyok dışında alternatifi bulunmayan Galatasaray'da Ocak ayında en az bir golcü kadroya katılacak. Terim'in uzun süredir istediği Oumar Niasse için girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar Everton'da kadroya giremeyen yıldız oyuncu için resmi teklife hazırlanıyor.

Terim'in ısrarla istediği golcü transferini ocak ayında gerçekleştirmek isteyen yönetim, Senegalli Oumar Niassa için teklif yapmaya hazırlanıyor. Everton'da son haftalarda kadroya giremeyen  Niassa de Everton'dan ayrılmak istediğini kulüp yönetimine bildirirken, Galatasaray'a trasferi için kolaylık isteyecek.

NİASSE'DE KİRALIK FORMÜLÜ

3 haftadır Everton'da maç kadrosuna bile alınmayan Niasse'nin, kulübüyle 2020 yılına kadar kontratı var. Satış yapmadan bonservis ödeme fırsatı olmayan Galatasaray Yönetimi, tecrübeli oyuncuyu kiralamaya çalışıyor. Niasse ile bir süre önce yapılan görüşmede mutabakata varan Galatasaray, Senegalli'yi 1.5 yıllığına 1 milyon Euro ödeyerek renklerine bağlamak istiyor. Niasse'ın da bu transfer için İngiliz kulübüne baskı yapacağı öğrenildi.

Galatasaray'a söz verdi

3 haftadır Everton'da maç kadrosuna bile giremeyen Niasse, geçtiğimiz günlerde kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'ın teklifini kabul edeceğine dair, Sarı- Kırmızılı yönetimle sözlü protokol sağlamıştı.


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