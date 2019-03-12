Galatasaray sahasında 5-0 Antalyaspor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında Türk Telekom Arena'da rakibi Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray, ilk golünü 17. dakikada Feghouli ile buldu. İlk yarının tek golle kapatıldığı maçta, diğer goller ikinci yarıda Onyekuru 65',78' , N'Diaye 68' ve Diagne 90+3 ile kaydedildi.

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Feghouli, bu sezonki resmi maçlarda sekizinci kez ağları topla buluşturarak kariyerinin en skorer performansına ulaştı.

Süper Lig'te puanını 49'a çıkaran Galatasaray, haftayı Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Karşılaşmadan puansız ayrılan Antalyaspor, 32 puanla ligde 10. sırada.