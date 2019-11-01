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Galatasaray Rizespor Şifresiz Canlı izle Netspor Taraftarium Jestyayın Justin TV
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Galatasaray Rizespor Şifresiz Canlı izle Netspor Taraftarium Jestyayın Justin TV

Galatasaray Rizespor maçı şifresiz veren kanallar listesi merak ediliyor. Galatasaray Rizespor maçı şifresiz Justin TV, Netspor, Jestyayın ve Taraftarium üzerinden izlenebiliyor: Galatasaray Rizespor maçı şifresiz hangi kanalda?

Galatasaray Rizespor maçı şifresiz veren kanallar listesi merak ediliyor. Galatasaray Rizespor maçı şifresiz Justin TV, Netspor, Jestyayın ve Taraftarium üzerinden izlenebiliyor: Galatasaray Rizespor maçı şifresiz hangi kanalda?

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Türk Telekom Stadyumu'nda Rizespor'u konuk ediyor. 1 Kasım 2019 Cuma akşamı saat 20.30'da beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak olan Galatasaray Rizespor maçında hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.

Geride kalan 9 haftada 3 galibiyet alıp 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan ve 13 puan toplayan Galatasaray 7. sırada yer alıyor. Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan ve 11 puan toplayan Rizespor ise 13. sırada bulunuyor.

Galatasaray'da sakat olan Falcao ile birlikte sarı kart cezalısı Marcao; Rizespor ise sakat olan Mostapha El Kabir bu mücadelede yoklar.

GALATASARAY RİZESPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Galatasaray Rizespor maçını şifresiz olarak Justin TV, Netspor, Jestyayın ve Taraftarium gibi sitelerinden üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.


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