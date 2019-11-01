Galatasaray Rizespor Şifresiz beIN SPORTS 1 Canlı Maç izle

Galatasaray Rizespor şifresiz canlı maç izle linki burada. Galatasaray Rizespor şifresiz beIN SPORTS 1 canlı izle ile ilgili tüm detaylar haberimizde. Galatasaray Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Türk Telekom Stadyumu'nda Rizespor'u konuk ediyor. 1 Kasım 2019 Cuma akşamı saat 20.30'da beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak olan Galatasaray Rizespor maçında hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.

Geride kalan 9 haftada 3 galibiyet alıp 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan ve 13 puan toplayan Galatasaray 7. sırada yer alıyor. Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan ve 11 puan toplayan Rizespor ise 13. sırada bulunuyor.

Galatasaray'da sakat olan Falcao ile birlikte sarı kart cezalısı Marcao; Rizespor ise sakat olan Mostapha El Kabir bu mücadelede yoklar.

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Donk, Emre Taşdemir, Nzonzi, Seri, Ömer, Adem Büyük, Babel, Andone

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Aberhoune, Taibi, Melnjak, Attamah, Abdullah, Vetrih, Boldrin, Oğulcan, Samudio

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