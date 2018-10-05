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Galatasaray Portekiz'de Gomis'i aradı
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Galatasaray Portekiz'de Gomis'i aradı

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 1-0 boyun eğen Galatasaray'da kaçan goller, sezon başı Katar'a gönderilen Bafetimbi Gomis'i arattı.

Portekiz deplasmanından eli boş dönen Galatasaray'da kaçan goller yapılmayan forvet transferini yeniden gündeme getirdi. Gol yollarında alternatifi olmayan Galatasaray, Eren'in yokluğunda maça Sinan Gümüş ile çıktı. Porto karşısında sayısız gol pozisyonundan yararlanamayan Sinan-Rodrigues-Onyekuru üçlüsü Bafetimbi Gomis'i arattı.

Sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar yönetime tepki gösterirken, forvet transfer yapmayan yönetim Porto'da bıraktığı 3 puanla 2,7 milyon euro'luk gelirden oldu.

Tam 7 net fırsatı harcayıp Porto'ya kaybeden Galatasaray sadece 3 puandan değil, 2.7 milyon Euro gelirden de oldu. Böylece sadece 1 maçta, Gomis'ten gelen gelirin yarısına yakını kaçtı.

TARAFTAR FORVET İSTİYOR

Sosyal medyada yapılan yorumlarda herkes tek bir konuda birleşti... Taraftarlar, "Eğer Gomis olsaydı Porto'yu kesin yenerdik" dedi. Sarı- Kırmızılılar, forvet alamayan yönetime büyük tepki gösterdi.

9.5 MİLYON EURO DA KAÇARSA

G.Saray gruptan çıkamazsa 9.5 milyon Euro geliri de elinin tersiyle itecek. Bu durumda eleştiriler daha da artacak.

EN AZ KOŞAN G.SARAY!

Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 3 puan toplayan G.Saray koşu mesafesinde sınıfta kaldı... Cimbom, 101.9 km. ortalamayla turnuvanın en az koşan takımı oldu. Zirvede ise 116.7 km. ile Alman ekibi Dortmund bulunuyor. Porto 104.1, Lokomotiv Moskova 104, Schalke de 108 km. ile Aslan'ın önünde.

GÜMÜŞ GÖZE GİRDİ

Porto önünde kaçırdığı gollerle saç baş yolduran Sinan Gümüş, teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girdi... Terim'in özel olarak kutladığı genç yıldızı Antalya önünde de 11'de oynatacağı öğrenildi. Eren'in sakatlığının ise tamamen geçtiği belirtiliyor. 


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