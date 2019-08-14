Galatasaray Nzonzi'yi KAP'a bildirdi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, Steven Nzonzi için Roma ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Steven Nzonzi'nin kiralanması için Roma ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı takımdan Kamuoyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Steven Mike Christopher Nkemboanza Nzonzi'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Geçen sezon 39 maçta Roma forması giyen Nzonzi, 1 gol 2 asistlik bir katkı sağladı. Nzonzi, 14 kez de Fransa Milli Takımı formasını terletti. Roma, 1,96 boyundaki orta saha oyuncusunu geçtiğimiz sezon 26.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna dahil etmişti.