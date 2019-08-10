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Galatasaray Mehmet Topal'ın peşinde
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Galatasaray Mehmet Topal'ın peşinde

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın Mehmet Topal'ın peşine takıldığı ve oldukça ısrarlı olduğu kaydedildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın Mehmet Topal'ın peşine takıldığı ve oldukça ısrarlı olduğu kaydedildi.

Sezon öncesi 9 transfer yapan Galatasaray'dan sürpriz bir transfer daha gelebilir. Sarı kırmızılı ekibin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Mehmet Topal ile görüşme halinde olduğu ve oyuncunun Florya'ya dönmeye yakın olduğu bildirildi.

Fatih Terim'in de Mehmet Topal ismine çok sıcak baktığı biliniyor... Tecrübeli teknik adam hem stoper hem de ön libero bölgesinde oynayan Topal'dan faydalanmak istiyor. Galatasaray Yönetimi'nin bu transferi bitirmek istediği ve şu anda Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak ile masada olduğu öğrenildi. Sarı kırmızılı ekibin bu transferde elini rahatlatan ise oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olması.

Topal'a İspanya'dan da tekliflerin olduğu biliniyor... Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta'nın da tecrübeli oyuncu için hazır kıta beklediği öğrenildi. Ancak Mehmet Topal'ın Türkiye'de kalmak istediği öğrenildi.


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