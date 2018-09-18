Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı şifresiz izle - Maçı naklen ve canlı yayın veren kanallar

Galatasaray-Lokomotiv Moskova Şampiyonlar Ligi maçı canlı olarak ve şifresiz izlemek mümkün. Maçın canlı yayınlanacağı kanal belli oldu. Peki Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı şifresiz kanalda mı? Futbolseverler türk telekom stadyumundaki yerlerini aldı ve maçın başlama düdüğünü bekliyor. Maçı canlı yayın olarak evinden izlemek isteyen taraftarlar, Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda sorusunu araştırıyor. İşte detaylar...

İLK 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar, Donk, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Emre, Rodrigues, Eren

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Ignatyev, Kverkvelia, Corluka, Höwedes, Idowu, Miranchuk, Denisov, Krychowiak, Manuel Fernandes, Farfan.

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk mücadelesinde Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Mücadele saat 22.00'da Bein Sports Haber ve Bein Sports 1 HD kanallarından şifresiz olarak yayınlanacak.



GALATASARAY YENİDEN DEVLER LİGİ'NDE

Sarı-kırmızılılar, bu akşam yapacakları Lokomotiv Moskova maçıyla tarihinde 15. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarına çıkacak. Galatasaray, altıncı kez grup müsabakalarına doğrudan dahil oldu. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en başarılı dönemlerini Rumen çalıştırıcı Lucescu ve mevcut teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde geçirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi tek başına temsil edecek Galatasaray, bu akşam Lokomotiv Moskova ile yapacağı D Grubu ilk maçıyla tarihinde 15. kez gruplarda mücadele verecek. Spor Toto Süper Lig şampiyonu olarak Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, altıncı kez eleme oynamadan "Devler Ligi" gruplarına dahil oldu.

Bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele ettiği 14 sezonun 9'unda eleme turu oynamak durumunda kalan Galatasaray, ilk olarak 2002-2003 sezonunda gruplara direkt katıldı. Sarı-kırmızılı takım 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016'nın ardından bu sezon da doğrudan gruplarda yer aldı.

İKİ TAKIM İLK KEZ MÜCADELE EDECEK

Galatasaray ve Lokomotiv Moskova, 2002/03 Şampiyonlar Ligi sezonunun ardından ilk kez karşılaşacak. O sezon grup maçlarında mücadele eden iki ekip de, deplasmandaki maçlarda rakiplerine üstünlük sağlamıştı. Bu sezon 15'inci kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Galatasaray, turnuva tarihinde en fazla boy gösteren Türk kulübü konumunda.

Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 104 maça çıkan Galatasaray, turnuvaya katılan diğer Türk takımlarının tamamından daha fazla sayıya ulaştı. 2015/16 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan Galatasaray, bu turnuvadaki son 14 maçının sadece birini kazanabildi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynadığı son yedi maçın sadece birini kazanabildi. Bu galibiyet Ekim 2015'te Benfica karşısında Selçuk İnan ve Lukas Podolski'nin golleriyle gelmişti. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı maçın üçünü kazanan Lokomotiv Moskova, aynı sayıda galibiyeti bundan önce oynadığı 15 maçta elde edebilmişti. Lokomotiv Moskova, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son yedi deplasman maçını kazanamadı. Ancak Rus ekibinin bu turnuvadaki son deplasman galibiyeti Galatasaray karşısında gelmişti.

Hiçbir Türk takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Aralık 2007'den bu yana Rus takımlarını yenemedi. En son Fenerbahçe, CSKA Moskova'yı 3-1 mağlup etmişti. O tarihten bu yana Rus takımları Türk rakiplerine karşı dört maçın üçünü kazandı. Lokomotiv Moskova, Şampiyonlar Ligi'nde açılış maçlarında galip gelemedi. Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 27 maçın sadece ikisinde kalesini gole kapatabildi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde kalesini 21 maçta gole kapattı ve bu alanda en yüksek sayıya sahip Türk takımı durumunda.