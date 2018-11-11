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Galatasaray, Kayseri'de kabustan uyandı
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Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Galatasaray, Kayseri'de kabustan uyandı

Süper Lig'de 12'nci haftada Kayserispor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrılırken Henri Onyekuru attığı 2 golle takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

Galatasaray çekinerek geldiği Kayserispor deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. Eksik ve sakat oyuncular nedeniyle ilk 11'i kurmakta zorlanan Fatih Terim ve Hasan Şaş'ın kenardan takip ettiği mücadeleyi 3-0 kazanan Galatasaray, hem zirveden kopmadı hem de özgüven tazeledi.

Henri Onyekuru'nun yıldızlaştığı mücadelede goller Dk. 18 ve 75 Onyekuru, Dk. 88 Ömer Bayram'dan geldi. Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues'i İstanbul'da bırakan Galatasaray sakatlığı nedeniyle Fernando, Natagomo, Emre Akbaba ve Eren Derdiyok'tan da bu mücadelede yararlanamadı.

Ev sahibi ekipte ise kadro dışı bırakılan Kana Bıyık ve sakatlığı bulunan Levent Gülen'in yerine Sapunaru ile Olkesandr Kucher'e 11'de şans verildi.

ONYEKURU TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Maçın ardından yayıncı kuruluşa röportaj veren Henri Onyekuru, eksiklere rağmen kazanmanın çok önemli olduğunu söyledi. Teknik heyetten ve kadrodan önemli isimlerin bugün sahada olmadığını belirten genç forvet, tribünde kendilerini yalnız bırakmayan taraftara teşekkür etti.

Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar iyi mücadele ettiklerini belirten Onyekuru, "Bu galibiyeti başta hocamıza ve taraftarımıza armağan ediyoruz." dedi.

 


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