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Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig 5. hafta mücadelesi hangi kanalda?
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig 5. hafta mücadelesi hangi kanalda?

Süper Lig'de 5. hafta Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesiyle başlıyor. Peki ligin zirvesindeki iki takımın karşı karşıya geleceği mücadele hangi kanallarda izlenecek?

Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geliyor. TT Stadyumu'nda oynanacak mücadele hangi kanalda ne zaman başlıyor? Galatasaray, evinde ağırlayacağı Kasımpaşa'yı yenerek liderliği yeniden almak istiyor. Konuk Kasımpaşa'da ise hedef namağlup ünvanı korumak.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı başlama saati öncesi ilk 11'ler de belli oldu. 

İşte ilk 11'ler: 

Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozan, Serdar, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Emre, Sinan, Rodrigues, Eren

Yedekler: İsmail, Mariano, Ahmet, Selçuk, Ömer, Onyekuru, Fernando, Yunus, Muğdat, Feghouli

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, İlhan, Pavelka, Eduok, Trezeguet, Diagne

Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Daha önce saat 20:00'de oynanacağı açıklanan maçın saati 21:00 olarak değişti. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımı ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, haftaiçi Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Lokomotiv Moskova maçını da düşünerek, bazı as oyuncuları yedek kulübesinde başlatma kararı aldı. Hafif sakatlığı bulunan Maicon kadroda yer almazken, takımın kilit isimlerinden Fernando ve Mariano ile, hücumun önemli silahı Onyekuru kulübede maça başlayacak.

Sarı-Kırmızılılar'da genç stoper Ozan Kabak ise, ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de sahaya çıkacak.

20 günde 4 maç...

Galatasaray Eylül ayının sonuna kadar 3 Süper Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Sarı-Kırmızılı takım öncelikle 14 Eylül Cuma günü Kasımpaşa ile karşılaşacak. Cimbom daha sonra sırasıyla 18 Eylül'de Lokomotiv Moskova ile Türk Telekom Stadı'nda 23 Eylül'de Akhisarspor ile yine deplasmanda bu maçtan 5 gün sonra da Türk Telekom Stadı'nda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Kasımpaşa 29. randevuda

Son şampiyon Galatasaray ile 5. haftaya lider giren Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 29. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 28 lig maçından 17'sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray'ın 54 golüne, Kasımpaşa 27 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazandı, ikinci yarıda Kasımpaşa, evindeki müsabakayı 2-1 üstün tamamladı.

Türk Telekom Stadı'ndaki maçlar

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de 7 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 5 kez yenerken, lacivert-beyazlılar 2 kez 3 puana ulaştı. Taraflar arasında Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 25 kez filelerle buluştu, Galatasaray 14, Kasımpaşa 11 kez gol sevinci yaşadı.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.


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