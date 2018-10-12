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Galatasaray Japon yıldızı takibe aldı
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Galatasaray Japon yıldızı takibe aldı

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Leicester City'nin Japon forveti Shinji Okazaki ile ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray'da forvet arayışları sürüyor. Sarı-kırmızılılar İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin Japon forveti Okazaki'yi listeye aldı. İngiliz basınında yer alan habere göre Galatasaray, devre arasında transferi bitirmek için resmi girişimde bulunacak.

Bu sezon 7 maça çıkan 32 yaşındaki Japon futbolcu Okazaki toplam 266 dakika sahada kaldı. 32 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda henüz resmi bir girişim yapılmazken Leicester City'nin tercübeli yıldız için 5 milyon euro istediği iddia edildi.

Shinji Okazaki kimdir, kaç yaşında? Shinji Okazaki golleri

32 yaşındaki Japon futbolcu kariyerinde Shimizu, Stuttgart, Mainz ve Leicester City formaları giydi. Bu sezon Premier Lig'de 4 maça çıkan futbolcu bu sezon gol atamadı. Japon futbolcunun Leicester ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 


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