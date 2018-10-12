Galatasaray'ın yıldız ismi İspanyol ekiplerinin radarında

Fatih Terim'in gelişiyle performansını katlayan Garry Rodrigues, gösterdiği performansla takımının hücum yollarındaki en güçlü silahı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, özellikle bu sezon takıma yaptığı katkıyla İspanyol kulüplerinin radarına girdi. Sezon öncesi 13-15 milyon euro'luk tekliflerin geldiği konuşulan Rodrigues için İspanyol ekiplerinin 25 milyon euro gibi bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

Bursaspor maçında Rodrigues hakkında rapor hazırlayacak olan temsilcilerin vereceği bilgiler doğrultusunda, İspanyol kulüpler Galatasaray'la temasa geçebilir. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu 25 milyon eurodan aşağı bırakmayı ise kesinlikle düşünmüyor.