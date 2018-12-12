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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Serüveninde Muhtemel Rakipleri
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Spor - - Editör:

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Serüveninde Muhtemel Rakipleri

Galatasaray dün oynanan Porto maçında rakibine 3-2 yenilerek şampiyonlar ligine veda etmesinin ardından aynı grup maçında Shalke evinde Lokomotif Moskovayı 1-0 yenmesi ile birlikte sarı kırmızılı ekibi UEFA Avrupa ligine devam etmesi kesinleşti.

Galatasaray dün oynanan Porto maçında rakibine 3-2 yenilerek şampiyonlar ligine veda etmesinin ardından aynı grup maçında Shalke evinde Lokomotif Moskovayı 1-0 yenmesi ile birlikte sarı kırmızılı ekibi UEFA Avrupa ligine devam etmesi kesinleşti.

12 Aralık Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi ve 13 Aralık Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi maçlarının ardından Galatasaray'ın bir sonraki turdaki muhtemel rakipleri belli olacak. Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi ise 17 Aralık Pazartesi günü saat 15:00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

UEFA Avrupa liginde devam edecek Galatasaray grup maçlarında şuan için favori gösterilenler arasında yer alıyor. Galatasaray taraftarı porto maçında adeta saç baş yolacak duruma gelmişti. Kaçan penaltılar pozisyonlar teknik direktör Fatih Terim'i bile şaşkına çevirmişti. Fatih Terim basın toplantısında takım için biz bugün oynadığımız gibi UEFA Avrupa liginde oynadığımız takdirde başarıların ardı arkası kesimeyecek dedi.


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