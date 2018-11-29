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Galatasaray'ın rakiplerinden çirkin gönderme
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Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Galatasaray'ın rakiplerinden çirkin gönderme

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Schalke ve Lokomotiv Moskova'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar, sarı-kırmızılı camiayı kızdırdı.

Galatasaray'ın Rusya'da Lokomotiv Moskova'ya 2-0 yenilmesiyle bir üst tura çıkmayı garantileyen Schalke 04, Twitter hesabından Lokomotiv Moskova'ya teşekkür mesajı gönderdi. Schalke'den gelen hadsiz mesajı aynı terbiyesizlikle yanıtlayan Lokomotiv Moskova cephesi, 11 Aralık'ta Almanya'da oynanacak Schalke-Galatasaray mücadelesi öncesi, "Ne yapacağınızı biliyorsunuz," ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN AVRUPA'DAKİ KADERİ BU MAÇTA BELLİ OLACAK

11 Aralık'ta Almanya'da oynanacak Schalke-Galatasaray maçı, temsilcimiz için ya tamam ya devam maçı olacak. Galatasaray grupta 4 puanla 3. sırada yer alırken, son sıradaki Lokomotiv Moskova'nın 3 puanı bulunuyor. Temsilcimiz, Almanya'dan puansız dönmesi durumunda Avrupa Ligi biletini Moskova'ya kaptırabili.r

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabını etiketleyerek rakiplerine göndermede bulundu.

moskov

 


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