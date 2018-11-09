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Galatasaray'ın Kayserispor maçı 11'i merak ediliyor
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Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Galatasaray'ın Kayserispor maçı 11'i merak ediliyor

Derbide yaşanan olaylar nedeniyle sakat futbolcular haricinde Donk, Ndiaye ve Rodrigues'i kaybeden Galatasaray'ın Kayserispor maçında nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı merak ediliyor.

Süper Lig'de yarın akşam Kayserispor'a konuk olacak olan Galatasaray'da sakat ve cezalı futbolcular can sıkıyor. Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle sakat oyunculara cezalı futbolcular da eklenince Terim'in eli iyice daraldı. Özellikle orta alanda alternatifsiz kalan Terim'in sahaya Selçuk-Belhanda ikilisiyle çıkması bekleniyor.

Galatasaray'ın Kayserispor deplasmanındaki ilk 11'i merak ediliyor. Fatih Terim, sahaya nasıl bir 11 sürecek?

Galatasaray, Kayseri'de sezonun en kritik maçına çıkacak. Ligde zor günler geçiren Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasında hem sahada hem de yedek kulübesinde eksik olacak.  

GALATASARAY, CEZALARA İTİRAZ EDECEK

Kayseri ve Konya maçlarından sonra Beşiktaş'a konuk olacak G.Saray'da derbide şimdiden 3 cezalı (Donk, Ndiaye, Rodrigues) ve 2 sakat (Emre Akbaba ve Nagatomo) var. Galatasaray PFDK kararına jet hızıyla itiraz edecek. Sarı-kırmızılı kulüp Fatih Terim, Hasan Şaş ve oyunculara verilen cezalarda en azından 1'er maçlık indirimler bekliyor. 

GALATASARAY'IN KAYSERİSPOR OLASI 11'İ

Muslera- Mariano, Ozan, Serdar, Linnes, Selçuk, Celil, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Sinan

SAKAT: Emre Akbaba, Nagatomo, Fernando

CEZALI: Ndiaye, Donk, Rodrigues


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