Galatasaray'ın kanadı kırıldı

Galatasaray'da zorlu süreç önesi Henry Onyekuru'dan kötü haber. Sarı-kırmızılıların hücumdaki en önemli silahlarından Henry Onyekuru'nun sol üst arka adelesinde meydana gelen sakatlık nedeniyle 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 23 günde 6 kritik maça çıkacak olan Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine Sinan Gümüş veya Feghouli'nin süre alması bekleniyor.

Çarşamba günü Schalke 04'ü konuk edecek sarı-kırmızılıların sonraki durağı Yeni Malatya deplasmanı olacak.

Dönüşünde ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak Aslan, derbinin ardından 5 günde iki deplasmana (Schalke ve Kayserispor) çıkacak.

Zorlu seri öncesi Galatasaray'a 2 oyuncudan kötü haber geldi. Sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilen Henry Onyekuru, 4-6 hafta yok.

Sağ kasığında zorlanma olan Garry Rodrigues de bu akşamki maçta forma giyemeyecek.