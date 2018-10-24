Galatasaray'ın eski yıldızı Real'e gidiyor

Galatasaray'da oynadığı dönemde Avrupa'nın dikkatle izlediği isimlerde Alex Telles için kariyerinin teklifi geldi. Porto'da forma giyen yıldız oyuncu için Real Madrid'in devreye girdiği öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncu için önerilen rakam ise 40 milyon euro civarında.

2014/2015 sezonunda Gremio'dan Galatasaray'a trasfer olan Alex Telles için o dönem 6 milyon euro ödenmişti. Sonraki sezon İnter'e kiralık olarak giden Telles, buradan Porto'ya transfer olmuştu. Galatasaray'dan Porto'ya 8,5 milyon euroya transfer olan Telles, burada gösterdiği performansla fiyatını 5'e katladı.

MARCELO'NUN YERİNE ALEX TELLES

Real Madrid'de Brezilyalı yıldız Marcelo'nun, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun yanına, yani Juventus'a gitmek istediğina dair iddialar sürüyor.

Juventus'un devre arasında, Marcelo için Real Madrid'e teklif yapacağı öne sürülürken, Madrid ekibinin Marcelo'nun yerine düşündüğü isimse Alex Telles.

As gazetesinde yer alan habere göre, ülkemizde Galatasaray forması giyen Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak Real Madrid'in, 40 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödeyeceği belirtilirken, Marcelo takımdan ayrılsa da ayrılmasa da bu transferin gerçekleşeceği ifade edildi.