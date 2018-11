Galatasaray, Fernandes'i gündemine alabilir

Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'ya 2-0 kaybeden Galatasaray'da, Teknik Direktör Fatih Terim maçın ardından basın toplantısı düzenledi. Rus basınının sorularını yanıtlayan Terim, Lokomotiv Moskova'dan ayrılması beklenen Manuel Fernandes ile ilgili transfer iddialarına yanıt verdi.

Türk sporseverlerin yakından tanıdığı Manuel Fernandes, sezon sonunda Rusya'dan ayrılacak. Bonservisi elinde olan Portekizli yıldız için girişimde bulunmaya hazırlandığı iddia edilen Fatih Terim, Fernandes'den övgüyle bahsetti.

"FUTBOLDA HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

Fatih Terim, 32 yaşındaki Portekiz futbolcu ile ilgili soruya "Manuel Fernandes çok iyi bir oyuncu. Çok yetenekli ve çok da beğendiğim bir isim. Herhangi bir tasarrufumuz yok ama futbolda her şey olabilir. Ancak şu an öyle bir şeyimiz yok." şeklinde yanıt verdi.