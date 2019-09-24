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Galatasaray Fenerbahçe derbisine Cüneyt Çakır
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Galatasaray Fenerbahçe derbisine Cüneyt Çakır

Süper Lig 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi için hakem Cüneyt Çakır'ın ismi geçiyor.

Süper Lig 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi için hakem Cüneyt Çakır'ın ismi geçiyor.

Süper Lig'de gözler cumartesi akşamı oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisine çevrilirken, karşılaşmada hangi hakemin görev alacağı da merakla bekleniyor.

Ligin 3. haftasında Başakşehir'in 2-1 kazandığı Gençlerbirliği maçındaki kararları ile Başkent ekibinin tepkisini çeken Cüneyt Çakır, 2 haftadır dinlendirilirken, MHK'nin derbide tecrübeli isme görev vermeyi planladığı öğrenildi.

Sezonun ilk derbisinde uluslararası alanda da en tecrübeli hakemimiz olan Çakır'ın görevlendirerek, tepkiler en aza indirilmeye çalışılacağı belirtildi.

Ancak, Çakır'a alternatif olarak iki ismin daha yedekte tutulduğu da vurgulandı. Çakır görev almazsa; en güçlü adaylar Halil Umut Meler ile Fırat Aydınus olacak.

 


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