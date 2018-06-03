Galatasaray Emre Mor ve Trezeguet'i bitiriyor

Şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Emre Mor için İspanyol temilcisi Celta Vigo'nun kapısını çalan sarı-kırmızılı yöneticiler, kiralama formülü üzerinde duruyor.

Süper Lig'de gösterdikleri performansla dikkat çeken Kasımpaşalı Trezeguet ve Osmanlıspor'dan Serdar Gürler için de alınsın raporu veren Fatih Terim, genç oyuncuları ekibe katmak istiyor.

Emre Mor'un transferi için taraflar arasında resmi görüşmenin başladığı bilgisi dolaşırken, geride bıraktığımız sezon Celta Vigo'da büyük hayal kırıklığı yaratan Emre Mor'un Galatasaray'a kiralanması kuvvetle muhtemel. 20 yaşındaki oyuncu İspanya'ya uyum sorununu bir türlü aşamayınca çoğunlukla yedek beklediği sezonda 23 maçta forma giyerken sadece 1 gol atabilmişti.

EMRE MOR'DA KİRALIK FORMÜLÜ

Genç oyuncunun yüksek bonservis fiyatı nedeniyle kiralama formülü üzerine duran sarı-kırmızılı yöneticiler, 20 yaşındaki yıldızı 2 yıllık kiralamak için girişimlere başladı.

OPERASYONUN DİĞER AYAĞI TREZEGUET

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'nın 2 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanıp renklerine bağladığı genç futbolcunun sözleşmesindeki “5 milyon euroluk serbest kalma maddesini” kullanacak sarı-kırmızılılar, UEFA'dan gelecek transfer veya bütçe sınırlaması olsa dahi bu operasyonu yapacak. Bunun nedeni ise 23 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusunun büyük potansiyeli..