Galatasaray'dan Herrera atağı

Süper Lig takımlarından Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Hector Herrera için atağa geçti.

Hafta içinde oynanan Benfica maçı için takımla Portekiz'e giden Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak'ın burada Herrera için bazı görüşmeler yaptığı planlandı. Albayrak'ın girişimde bulunduğu futbolcunun Hector Herrera olduğu ifade edilirken bu gelişme üzerine 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri Matias Bunge de bir açıklama yapmak durumunda kaldı.

Avrupa Devleri Sırada

Bu gelişme sonrasında Galatasaray oyuncu için beklemeye koyulurken Herrera için pek çok Avrupa devinin de takipte olduğu kaydedildi.