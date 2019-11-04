Galatasaray'dan Falcao açıklaması

Süper Lig takımlarından Galatasaray'da Kulüp Doktoru Yener İnce, Falcao'nun sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, beIN Sports'a takımda yaşanan sakatlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Falcao ile ilgili konuşan İnce, "Falcao şu an İspanya'da, ayın 11'inde İstanbul'da tedavisine devam edilecek." dedi.

"ŞENER 6 HAFTA YOK"

Geçen sezon ayak bileği kırılan Emre Akbaba ile ilgili de bilgi veren İnce, "Şener Özbayraklı en az 6 hafta forma giyemeyecek. Emre Akbaba'nın Ocak ayında aramıza katılmasını bekliyoruz." dedi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 5 maça çıkan Radamel Falcao, 1 gol attı.