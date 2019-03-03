Galatasaray'da yeniden Ribery aşkı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'da Ribery aşkı yeniden başladı. Bayern Münih'te oynayan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ribery'nin yeniden sarı kırmızılılara dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Futbol kariyerinin sonlarına gelen Frank Ribery yeniden Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor. Sezon sonu yeni takım arayışına geçmesi beklenen Ribery'nin Çin ve Arabistan'tan gelen tekliflere olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

Sezon Sonunda Galatasaray'da

Arabistan ve Çin opsiyonlarını öncelikli olarak devre dışı bırakan Ribery menajerinin Galatasaray ile temas halinde olduğu ve sarı kırmızılı yönetimin uygun görmesi halinde sezon sonunda görüşmelere başlanacağı iddia edildi. Ribery'den gelen teklifi şu an için değerlendirmeye almayan Galatasaray'ın ise oyuncuyu istemediği ifade edildi.