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Galatasaray'da nazar değdi, yıldız oyuncu 2 ay yok
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Galatasaray'da nazar değdi, yıldız oyuncu 2 ay yok

Fatih Terim'in gelişiyle eski günlerine dönüş sinyali veren Galatasaray'da takımın önemli isimlernden Fernando'dan kötü haber geldi.

Fatih Terim'in takımında başına gelişiyle eski moral bulan Galatasaray'da takımın önemli isimlerinden Fernando'nun durumu açıklandı. Göztepe ile oynanan mücadelenin son bölümlerinde sakatlanan yıldız oyuncunun sakatlığının ciddi olduğu ve en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Göztepe ile oynanan ve 3-1 sona eren mücadelede gösterdiği performansla alkış alan tecrübeli isim maçın son bölümünde arka adelesinden sakatlarak sahayı sedye ile terk etmişti. Maçın ardından kulüp doktorları tarafından kontrolden geçirilen 30 yaşındaki oyuncunun ameliyat olma riskinin bulunduğu öğrenildi.

Fernando'nun durumu hakkında konuşan kulüp doktoru Yener İnce, Fernando'nun MR sonuçlarına göre iç yan bağlarında ciddi derecede yırtık olduğu ve 8 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.

TERİM DE JONG'A GÖREV VERECEK

Fernando'nun 6 ila 8 hafta arası takımdan ayrı kalması bekleniyor.. Teknik Direktör Fatih Terim'in yeniden takıma dahil ettiği Nigel De Jong'u Fernando'nun yokluğunda kullanacağı öğrenildi.

Öte yandan yine Göztepe maçında sakatlanan Garry Rodrigues'in önemli bir sakatlığının olmadığı açıklandı.


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