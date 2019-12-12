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Galatasaray'da kriz kapıda
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Galatasaray'da kriz kapıda

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, UEFA ile kriz yaşama aşamasına geldi.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, UEFA ile kriz yaşama aşamasına geldi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grubun son maçında PSG'ye deplasmanda 5-0 mağlup oldu. PSG maçı öncesi Galatasaray kulübü, uyarıda bulunmuştu. Sarı-kırmızılıların korktuğu başına geldi.

Paris Saint-Germain mücadelesi için stada gelen sarı-kırmızılılar bu uyarılara kulak asmadı.

Gerek maç öncesinde gerekse karşılaşma oynanırken tribünlerde meşale yakan G.Saray tribünleri, UEFA'nın bu konudaki katı tutumunu es geçti.

Sarı-kırmızılı kulübe daha önce bu konuda UEFA tarafından ceza verilmiş ve tekrarlanması durumunda ağır sonuçları olabileceği belirtilmişti. Bu nedenle G.Saray'ın başının belaya girebileceği dile getirildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ailesi de Paris deplasmanında tribündeki yerlerini aldı.

Terim'in eşi Fulya Terim ile beraber kızları Merve ile Buse de PSG maçını



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